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Dünya
DHA 06.05.2023 17:48

Kenya'da selin ortasında kalan kişi helikopterle kurtarıldı

Kenya’da hayvanların refahı için çalışan bir sivil toplum kuruluşunun helikopteri, sel sularında devrilen tankerin üstünde 6 saat mahsur kalan sürücüyü kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

Kenya’daki fillerin refahı için çalışan sivil toplum kuruluşu Sheldrick Vahşi Yaşam Vakfı (SWT) yetkilileri, Galana-Kulalu geçidindeki nehrin aniden taşması sonucu bir tankerin sel sularına kapılarak devrildiği ihbarını aldı.

Sürücünün 6 saat boyunca tankerin üstünde mahsur kaldığı aktarıldı.

Olay yerine gelen SWT helikopteri, tankerin üstünde mahsur kalan sürücüyü kurtardı.

Tanker sürücüsünün kurtarılma anları, anbean kameraya yansıdı.

SWT olayla ilgili yaptığı açıklamada sele karşı halkı uyararak “Nehir aniden taşıp etrafını sardığında, bir tanker Galana-Kulalu geçidinden karşıya geçiyordu. Yağmur mevsimi boyunca sel sürekli bir tehdittir ve su seviyelerinin ne zaman veya ne kadar hızlı yükseleceğini tahmin etmek genellikle imkansızdır” açıklamasını yaptı.

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Kenya'da selin ortasında kalan kişi helikopterle kurtarıldı
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