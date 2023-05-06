Çok Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.05.2023 17:21

Sudan'da ordu ve HDK, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğine saldırıda birbirini suçladı

Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun da bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırı için birbirini suçladı.

Sudan'da ordu ve HDK, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğine saldırıda birbirini suçladı

HDK'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, olayın tüm uluslararası normlar ve anlaşmaları açıkça ihlal eden korkakça bir hareket olduğu belirtildi.

Açıklamada, ordu kastedilerek "Darbeci güçler, diplomatik misyonları korumaya yönelik tüm uluslararası normların ve anlaşmaların alenen ihlalini temsil eden korkakça bir hareketle, tahliye konusunda iki taraf arasında koordinasyon sağlandıktan sonra Hartum'daki Türk Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açtı" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu'nun aracına silahlı saldırı
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu'nun aracına silahlı saldırı

Büyükelçiliğin bulunduğu bölgenin ordu kontrolünde olduğu iddia edilen açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri, Cenevre Sözleşmesi ve tüm uluslararası sözleşmelere uygun olarak diplomatik misyonların korunmasına tam bağlılıklarını teyit etmektedir" ifadesine yer verildi.

Ordudan yapılan açıklamada ise saldırının, HDK tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülerek "HDK, Büyükelçi'nin neler olduğuyla ilgili açıklama yapabileceğini unuttu" ifadesi kullanıldı.

Sudan'da, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu'nun konvoyundaki Büyükelçilik aracına ateş açılmış, olayda ölen ve yaralanan olmamıştı.

ETİKETLER
Sudan
Sıradaki Haber
Sahaya giren boğa, sporcuları kovaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:56
Kenya'da selin ortasında kalan kişi helikopterle kurtarıldı
17:47
Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 48 asker daha salıverildi
17:40
Fatih, Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı
17:26
Wagner, Bahmut’ta kontrol ettiği bölgeleri Çeçen birliklerine bırakmayı talep etti
17:44
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı açılıyor
17:18
İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
TCG Anadolu'ya İzmir'de üçüncü günde de yoğun ilgi
TCG Anadolu'ya İzmir'de üçüncü günde de yoğun ilgi
FOTO FOKUS
Kenya'da selin ortasında kalan kişi helikopterle kurtarıldı
Kenya'da selin ortasında kalan kişi helikopterle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ