Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve eşi, Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine katıldı

Oktay ve eşi, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westminster Abbey Kilisesi'ndeki taç giyme töreninde Türkiye'yi temsilen yer aldı.

Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine Kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, ünlü isimler ve hayır kurumu temsilcileri olmak üzere 2 bin 200'den fazla davetli iştirak etti.

Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıktı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından aynı gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek "İngiltere Kralı" olduğunu duyurmuştu.

Kraliçe'nin 73 yaşındaki oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, 10 Eylül 2022'de başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti.