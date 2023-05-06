Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu'nun aracına silahlı saldırı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgide, çatışmaların sürdüğü Sudan'da, Çobanoğlu'nun konvoyunda yer alan büyükelçilik aracına ateş açıldığı ifade edildi.

Olayda ölü ve yaralının olmadığı kaydedilirken faillerinin de henüz belli olmadığı aktarıldı.

???? Hiçbir kardeşimizde bir yaralanma yok, araçta hasar var.

???? Büyükelçilik personeli daha güvenli bir alana alındı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan’da elçilik aracına yapılan saldırıya dair açıklama yaptı.https://t.co/4Qt8SY7B5J pic.twitter.com/CiD0PxQ0EG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 6, 2023

Ordu ve HDK, saldırıda birbirini suçladı

Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun da bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırı için birbirini suçladı.

HDK'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, olayın tüm uluslararası normlar ve anlaşmaları açıkça ihlal eden korkakça bir hareket olduğu belirtildi.

Açıklamada, ordu kastedilerek "Darbeci güçler, diplomatik misyonları korumaya yönelik tüm uluslararası normların ve anlaşmaların alenen ihlalini temsil eden korkakça bir hareketle, tahliye konusunda iki taraf arasında koordinasyon sağlandıktan sonra Hartum'daki Türk Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açtı." ifadesi kullanıldı.

Büyükelçiliğin bulunduğu bölgenin ordu kontrolünde olduğu iddia edilen açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri, Cenevre Sözleşmesi ve tüm uluslararası sözleşmelere uygun olarak diplomatik misyonların korunmasına tam bağlılıklarını teyit etmektedir." ifadesine yer verildi.

Ordudan yapılan açıklamada ise saldırının, HDK tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülerek "HDK, Büyükelçi'nin neler olduğuyla ilgili açıklama yapabileceğini unuttu." ifadesi kullanıldı.

Çavuşoğlu: Büyükelçiliğimizi Port Sudan'a geçici olarak taşıyacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmaların şehrin tam ortasında gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye Büyükelçiliğinin olduğu sokaklarda da çatışmaların bazen şiddetlenerek devam ettiğini aktaran Çavuşoğlu, bu nedenle ilk günlerde özellikle vatandaşlara bazı hizmetleri vermekte istenilen hızı yakalayamadıklarını belirtti. Bir kaç sokak ötede bir eve sığınan vatandaşın büyükelçiliğe gelmesinde bile zorluk yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Daha sonra işte ateşkes ilanları oldu. Biz vatandaşlarımızı, dönmek isteyen vatandaşlarımızı tahliye ettik. Mısır, daha çok Etiyopya ve Port Sudan, Suudi Arabistan üzerinden tahliye ettik. Şimdi bu ateşkes ilan ediyor ama iki tarafta birbirini suçluyor, ihlaller var. Diğer yerde gerginlik tırmanıyor, çatışmalar tırmanıyor. Sonuçta büyükelçiliğimizin, çalışma arkadaşlarımızın güvenliği bakımından ordunun geçiş hükümetinin de tavsiyesiyle büyükelçiliğimizi geçici olarak Port Sudan'a taşıma kararı aldık. Tabii arkadaşlarımız orada gerekli ihtiyaç duydukları bilgisayar gibi diğer tüm aletleri, malzemeleri daha doğrusu büyükelçiliğimizden alarak oradan çıkıp, Port Sudan'a hareket edeceklerdi. Büyükelçimiz İsmail Çobanoğlu hem orduyla hem de hızlı destek kuvvetleriyle öncesinde görüştüler. Hatta oraya gidinceye kadar yardım da ettiler. Fakat sokağa girince ateş açılmış. Burada tabii bizim özel kuvvetlerimiz de var. Hiçbir kardeşimizde, büyükelçimizde veya diğer koruma arkadaşlar, özel kuvvetlerimiz dahil hiçbirisinde bir yaralanma yok, araçta hasar var. Şimdi bunu kim yaptı? Neden yaptı? Tabii iki tarafta da görüşmeler devam ediyor."

Büyükelçi Çobanoğlu ile telefonla da görüştüğünü dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir vatandaşımızda herhangi bir yaralanma yok. O yüzden hiç kimse endişe etmesin. Şimdi arkadaşlarımız tabii oradan hemen çekildiler. Daha güvenli yere gittiler. Buradan arkadaşlarımızı da alıp büyükelçiliğimizi Port Sudan'a geçici olarak taşıyacağız. Burada özellikle dönmek isteyen vatandaşlarımız olursa onları da daha önce nasıl Türkiye'ye getirdiysek en uygun yöntemle güvenli bir şekilde getireceğiz. Vatandaşlarımıza oradan hizmet vereceğiz ama şimdi buradan arkadaşlarımızın gerekli malzemeyle buradan çıkması onların güvenliği bakımından da önemli. Onu da takip ediyoruz."

Büyükelçinin temasları sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, ihtiyaç olduğu takdirde kendilerine haber vereceğini bildirdi. Çavuşoğlu, sivil savaşın herkesi etkilediğini kaydetti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı.