Meksika'da 2022'de 2 binden fazla düzensiz göçmen çeteler tarafından kaçırıldı

Meksika Ulusal Göç Ajansı, ülkedeki çeteler tarafından 2022'de kaçırılan 2 bin 115 kişinin farklı milletlerden olduğunu açıkladı.

Çeteler, ABD'ye ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerden Meksika sınırını geçmeleri için para alıyor ya da kaçırıp fidye istiyor.

Dün, ülkenin kuzey sınırındaki Sonora eyaletine bağlı San Luis Rio Colorado şehrinde kaybolan 10 Kolombiyalı düzensiz göçmenin sağlıklı halde bulunduğu bildirilmişti. Kaçakçıların kaybolan göçmenler için ABD'deki akrabalarından fidye istediği ortaya çıkmıştı.

Meksika, Orta ve Güney Amerika'daki diğer ülkelerden ABD'ye gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahlarından birini oluşturuyor. Zorlu koşullar altında Meksika'ya ulaşan göçmenler, göçmen kaçakçıları veya uyuşturucu çetelerinin eline düşüyor.