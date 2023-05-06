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Dünya
AA 06.05.2023 11:16

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azaldı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 29 Nisan-5 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 3 adet azalarak 588'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 31 arttı.

Perşembe gününü 72,50 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 75,37 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 71,32 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 68,75 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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