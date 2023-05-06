ABD İç Güvenlik Bakanı'ndan 42. madde açıklaması: Koşullar son derece zorlu

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, "42. Madde" adlı yasal düzenleme yürürlükten kalkmadan önce sınır görevlileri ile görüşüp çeşitli incelemelerde bulunmak için gittiği Texas'ın Brownsville bölgesinde basın toplantısı düzenledi.

Son haftalarda, özellikle Venezuelalı düzensiz göçmen sayısında sebebi bilinmeyen bir nedenle artış olduğuna dikkati çeken Mayorkas, "Sınırda durum çok ciddi. Burada görev yapan yetkililer son derece zorlu koşullarla karşı karşıya." diye konuştu.

İç Güvenlik Bakanı, düzensiz göçmen sorunu için "Bu, tüm batı yarımküresini ve bölgeyi kapsayan bölgesel bir zorluk, bunun için bölgesel çözümler gerekiyor, sadece ABD'nin güney sınırına özgü değil." ifadelerini kullandı.

11 Mayıs'ta sona erecek olan 42. Madde uygulaması sonrası sınırların güvenliği için her türlü önlemi aldıklarını kaydeden Mayorkas, başta Meksika olmak üzere Güney Amerika ülkeleri ile düzensiz göçmenlerin geri alınması için anlaşmalar yapıldığını hatırlattı.

Mayorkas, ABD'ye sığınmak isteyen kişilerin talebini yasal yollardan oluşturması gerektiğini vurgulayarak, 42. Madde kaldırıldıktan sonra sınırdan giriş yapan düzensiz göçmenler için sürecin son derece zor olacağı uyarısında bulundu.

"En temelde, on yıllardır ciddi bir reform ihtiyacı içinde olan bozuk bir göçmenlik sistemi içinde çalışıyoruz." diyen Mayorkas, Kongre'ye de mevcut göçmenlik sistemini düzeltme çağrısında bulundu.

Sınır Devriye Şefi Raul Ortiz de basın toplantısında, sınır boyunca şu an görev yapan 2 bin 500 ulusal muhafıza ek olarak bu hafta bölgeye gönderileceği duyurulan 1500 askerin, Texas'ın El Paso bölgesine konuşlandırılacağı bilgisini paylaştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. Madde'nin sona erecek olması nedeniyle iç göç makamlarını desteklemek için 2 Mayıs'ta ülkenin güney sınırına 1500 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.

COVID-19 salgını ve kamu sağlığı

Eski Başkan Donald Trump yönetimince 2020'de COVID-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" sebep gösterilerek uygulamaya konulan halk sağlığı yasasının bir bölümünü oluşturan "42. Madde" düzenlemesi, insani koruma talep eden düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmeleri için kullanılmıştı.

ABD'de mevcut Joe Biden yönetimi de "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla, bazı Demokratlar ise Biden'ın yeni politikalarının Trump dönemini aratmayarak "göçmen karşıtı" olmakla suçluyor.

ABD Sınır Devriyesinden paylaşılan bilgilere göre, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla kanun kapsamında düzensiz göçmenlerin büyük bölümü 2 saatten kısa sürede sınır dışı ediliyor.

ABD medyasında, son günlerde ülkenin güney sınırından günde yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin geldiği ve bu sayının gelecek haftalarda artmasının beklendiği belirtiliyor.