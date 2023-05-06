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Dünya
AA 06.05.2023 00:22

İran: İsrail'den gelecek herhangi bir terör eyleminden ABD'yi sorumlu tutarız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, İsrail'in ülkesine yönelik herhangi bir eyleminde "İran'a karşı İsrail'e hareket özgürlüğü tanıyacağını" duyuran ABD'nin sorumlu tutulacağını söyledi.

İran: İsrail'den gelecek herhangi bir terör eyleminden ABD'yi sorumlu tutarız
[Fotograf: Reuters]

İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Washington'un, "İran nükleer tehdidine karşı İsrail'e hareket özgürlüğü tanıyacağına" dair sözlerine cevap verdi.

Şemhani, "Bu itiraf, Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine ve halkına yönelik tüm terör eylemlerinden ABD'nin sorumlu olduğu, sorumlu olacağı ve bu eylemlerin sonuçlarını kabul etmesi gerektiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı İran ve İsrail'le ilgili konuştmuştu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, dün Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde yaptığı bir konuşmada, "İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmeyeceğini açıkça belirttik. Başkan (Joe) Biden, defalarca vurguladığı gibi İsrail'in hareket özgürlüğünü tanımak da dahil olmak üzere bu açıklamanın arkasında durmak için gerekli adımları atacaktır." demişti.

Sullivan, ABD'nin İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak diplomatik kanalları kullanmayı sürdürdüğünü belirtmişti.

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İran İran Nükleer Kriz ABD İran ilişkileri ABD Joe Biden İsrail
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