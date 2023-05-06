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Dünya
TRT Haber 06.05.2023 13:30

Rus milliyetçi yazara bombalı saldırı

Rusya'nın tanınmış milliyetçi yazarlarından Zakhar Pripelin'e bombalı saldırı düzenlendi. Prilepin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta görev yaptığı askeri birliğin çok fazla sayıda insanı öldürmesiyle övünmüştü.

Rus milliyetçi yazara bombalı saldırı
[Fotograf: AFP]

Rusya-Ukrayna savaşına verdiği destekle öne çıkan hatta Donbas bölgesinde askeri birlikte görev alırken ''En çok Ukraynalı'yı bizim birlik öldürdü'' diye övünen Rus milliyetçi yazar Zakhar Prilepin, bombalı saldırıya uğradı.

Rus haber Ajansı TASS'ın bildirdiğine göre, milliyetçi yazarın arabasına bomba yerleştirildi. Bombanın infilak etmesiyle beraber yazar, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkilileri, "Pripelin hayatta kaldı ama yaralandı ve bilinci açık" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharovaise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerçek ortaya çıktı: Washington ve NATO başka bir uluslararası terörist hücreyi, Kiev rejimini, besledi. Bu durum ABD ve Rusya'nın doğrudan sorumluluğudur" dedi.

Ancak Zakharaova, suçlamayı destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı.

"Ukrayna'ya karşı savaşmaktan pişman değilim"

Öte yandan, ödüllü Rus yazar Zakhar Prilepin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta görev yaptığı askeri birliğin "birçok insanı öldürdüğünü" ve burada Ukrayna'ya karşı savaştığı için hiç pişmanlık duymadığını söyleyerek tepki çekmişti.

15 Ağustos'ta Rus TV muhabiri Aleksei Pivovarov'a konuşan Prilepin, komutan yardımcısı olduğu taburun diğer birlikler arasında en çok insanı öldürdüğü için övünmüştü. Prilepin, "Tüm belgeler gözden geçirildiğinde, en çok insanın taburumun konuşlandığı yerde öldüğünü görecekler" demişti.

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