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Dünya
AA 06.05.2023 19:35

Almanya depremzedelerin ülkede kalma süresini 3 ay daha uzattı

Alman hükümeti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından vize kolaylığı sağlanarak Almanya’ya akrabalarının yanlarına gelen depremzedelerin ülkede kalma süresini 3 ay daha uzattı.

Almanya depremzedelerin ülkede kalma süresini 3 ay daha uzattı
[Fotoğraf: Getty]

Almanya Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak yazılı açıklamada, Almanya'da akrabalarının yanında kalan Türk depremzedelerin Almanya'da 3 ay daha kalmalarına izin verildiği belirtildi.

Açıklamada 6 Şubat-7 Mayıs 2023 tarihlerinde Türkiye’deki bir Alman diplomatik misyonu tarafından verilen geçerli bir vize ile Almanya’ya giriş yapanların 6 Ağustos'a kadar oturma izni zorunluluğundan muaf tutulacağı ifade edildi.

Söz konusu düzenlemenin yarın yürürlüğe gireceği aktarılan açıklamada, bunun "kolaylaştırılmış süreçle" vize almış ve Almanya’da yasal bir şekilde bulunan Türk vatandaşları için geçerli olduğu belirtildi.

Yabancılar dairesine gidilmesine gerek olmadığı açıklandı

Açıklamada söz konusu kişilerin yabancılar dairesine gitmelerinin de gerekmediği kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, ülkede yaşayan Türklerin ve Suriyelilerin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yakın akrabalarını 3 aylık süreyle Almanya’ya getirebilmeleri için vize kolaylığı sağlanması konusunda anlaşmıştı.

Bu kapsamda depremden etkilenen yaklaşık 9 bin 500 Türk vatandaşına Almanya’da geçici olarak kalması, yaklaşık 900 Türk vatandaşına da aynı sebeplerden aile birleşimi çerçevesinde vize verilmişti.

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