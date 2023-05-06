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Dünya
AA 06.05.2023 20:30

ABD'de eski bir evsize 'kazı kazandan' 5 milyon dolarlık ödül çıktı

ABD'nin California eyaletinde daha önce sokakta yaşayan bir kadın, piyangodan 5 milyon dolarlık ikramiye kazandı.

ABD'de eski bir evsize 'kazı kazandan' 5 milyon dolarlık ödül çıktı
[Fotograf: Reuters]

California Lottery isimli piyango kuruluşunun paylaştığı basın bildirisinde, Lucia Forseth isimli kadının, Pittsburg kentindeki süpermarketten aldığı kazı kazan oyunundan 5 milyon dolarlık ödül kazandığı duyuruldu.

Bildiride, "Bir zamanlar evsiz olan Californialı kadın, araba yağı değişimi için bir Walmart Supercenter'a gitti. Milyonlarca değerindeki piyango biletini kazımasıyla şansı ve hayatı değişti." bilgisine yer verildi.

Forseth, "Sadece bir bilet aldım. Gözlerimi kapattım ve onu seçtim. İlk önce sadece ücretsiz bir bilet kazandığımı düşündüm. Ama kontrol ettiğimde 5 milyon dolar kazandığımı öğrendim." ifadelerini kullandı.

2017 yılına kadar sokakta yaşadığı anlatan Forseth, 2023'ün kendisi için şanslı bir yıl olduğunu, "Altı yıl önce evsizdim, bu yıl evleniyorum, ön lisans derecemi alıyorum ve 5 milyon dolar kazandım." sözleriyle aktardı.

Hiç beklemediği bir anda California'nın milyonerleri arasında giren Forseth, bir ev satın almayı ve parasının geri kalanıyla da yatırım yapmayı planladığını söyledi.

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