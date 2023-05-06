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Dünya
AA 06.05.2023 22:45

İtalya'daki tarihi çeşmeye kömür bazlı sıvıyla saldırı

İklim aktivistleri, İtalya'nın başkenti Roma'daki tarihi Dört Nehir Çeşmesi'ne kömür bazlı sıvı döktü.

İtalya'daki tarihi çeşmeye kömür bazlı sıvıyla saldırı
[Fotograf: AP]

Ünlü İtalyan Mimar Gian Lorenzo Bernini tarafından 17. yüzyılda yapılan tarihi çeşme, "Son Nesil (Ultima Generazione)" isimli iklim aktivistlerinin protesto eylemine sahne oldu.

"Fosil yakıtlara para ödemeyelim" yazılı pankart açan 4 gösterici, tarihi çeşmeye girerek kömür bazlı sıvı döktü. Eylem nedeniyle çeşmedeki su siyaha boyandı.

Göstericiler, "Bizim geleceğimiz de aynı bu su gibi kara. Su yoksa yaşam yok." diye slogan attı.

Eylem sırasında çevrede olan pek çok ziyaretçi ise aktivistlere tepki gösterdi.

Fotoğraf: AP

Güvenlik güçlerinin müdahalesine pasif direniş gösteren aktivistler, zorla çıkartılarak çeşmeden uzaklaştırıldı.

İklim aktivistleri, nisanda yine Roma’da İspanyol Merdivenleri önündeki 17. yüzyıldan kalma Barcaccia çeşmesine kömür bazlı siyah renkli sıvı dökmüştü.

Aktivistler, mart ayında da Floransa Belediyesi olarak kullanılan tarihi Vecchio Sarayı ile Milano'daki Vittorio Emanuele 2 Anıtı'na turuncu boyalı saldırı gerçekleştirmiş, iki eylem de pek çok kişinin tepkisini çekmişti.

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, son dönemde kültür varlıklarına yönelik iklim aktivistlerinin artan eylemleri neticesinde, 11 Nisan’da kültürel mirasa zarar verici eylemlere maddi cezalar getiren yeni bir yasa tasarısı kabul ederek, onaylanması için parlamentoya göndermişti.

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