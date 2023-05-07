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Dünya
İHA 07.05.2023 00:05

İnşaat çalışması sırasında zemin çöktü: 3 yaralı

Meksika’da bir inşaat alanında kazı çalışması yapılırken zemin çöktü. Olayda tonlarca ağırlıktaki toprak yüklü bir kamyon işçilerin üzerine devrilirken, 3 işçi yaralandı.

Meksika’nın başkenti Mexico City’deki bir inşaat alanında kazı çalışması yapıldığı sırada heyelan meydana geldi.

İnşaatta çalışan 3 işçi toprağın altında kalırken, tonlarca ağırlıktaki toprak yüklü bir kamyon da işçilerin üzerine devrildi.

Olayın ardından bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler toprak altında kalan işçileri yaralı olarak kurtarmayı başardı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, görgü tanıkları gevşek olan zeminin olay yerindeki toprak yüklü kamyonun ağırlığı nedeniyle çöktüğünü iddia etti.

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