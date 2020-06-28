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İtalya'da Covid-19 salgınında son durum
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 22 artarak 34 bin 738'e çıktı.
Ülkede 4 aydır devam eden Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 155 düşüşle 16 bin 681'e gerilerken, bugüne kadar Covid-19 bulaşanların toplam sayısı 240 bin 310'a ulaştı. Son 24 saatte 174 yeni vaka tespit edildi.
İyileşenlerin sayısı son 24 saatte 307 artışla 188 bin 891'e çıktı.
Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 22 artarak 34 bin 738'e yükseldi.
Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 314 bin 619 test yapıldı.
Etiketler: covid-19 salgın pandemi koronavirüsSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 19:24
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