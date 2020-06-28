Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 5 milyon 501 bin 522 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD 1 milyon 81 bin 551, Brezilya 715 bin 905, Rusya 399 bin 87, Hindistan 319 bin 393, Şili 228 bin 55, İtalya 188 bin 584, İran 183 bin 310, Almanya 177 bin 500, Türkiye 169 bin 182 ve Peru 164 bin 24 oldu.

Çin'de ortaya çıkan virüs, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 10 milyon 150 bin 489’a ulaşırken, virüs nedeniyle 502 bin 528 kişi hayatını kaybetti.