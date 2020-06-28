Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, vaka sayısı 901 artarak 311 bin 151'e ulaştı.

Son 24 saatte 127 bin 709 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 9 milyon 195 bin 132 oldu.

İngiltere, COVID-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da 1'inci, dünyada ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların işbaşı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada da 4 Temmuz'dan itibaren restoran, bar, otel, kuaför, sinema, ibadet yerleri, müze, kütüphane ve galerilerin yeniden açılacağı duyurulmuştu.