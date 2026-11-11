İtalya'da binlerce okulda bomba alarmı verildi

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, ülkede geçen haftalarda süpermarketlerin buzdolaplarını hedef alan siber saldırılar ve uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarlarının ardından bugün de ülke genelinde binlerce okulda bomba alarmı verildi.

"Mikhail Andropov" imzalı olduğu belirtilen bir e-postada, bazı okullarda bomba bulunduğuna ilişkin ihbar, birçok okulun tahliye edilmesine neden oldu.

Bomba tehdidi içeren e-postayı alan okullarda gerekli kontrollerin yapıldığı basına yansıdı.

Bomba alarmı nedeniyle başkent Roma'da da çok sayıda okul tahliye edildi. Roma'nın Appio-Tuscolano semtindeki okullar ve buraya yakın kreşler de boşaltıldı.

Başkent dışında ülke genelinde Milano, Trieste, Bologna, Napoli, Reggio Calabria ile Sardinya Adası'ndaki birçok okula da bomba tehdidinde bulunuldu.

Tehdit mektubunda, "Sizi yok etmeye geldik." ifadesi yer aldı.

İtalyan ANSA ajansının Eğitim Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 6 binden fazla okul bomba tehdidi içeren bu e-postayı aldı.

Ülke genelinde paniğe ve okulların boşaltılmasına yol açan tehdit e-postalarının ardından Başbakan Giorgia Meloni'nin güvenlik komitesini bugün öğleden sonra acil toplantıya çağırdığı bildirildi.

Başbakan Meloni, ayrıca sosyal medya platformları üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hükümet, okullardaki çok sayıdaki bomba tehdidi ihbarını yakından takip ediyor. Kolluk kuvvetleri ve her düzeydeki kamu kurumları durumu izlemek, vatandaşları, aileleri ve okul personelini rahatlatmak için çalışıyor. Halihazırda yürütülen incelemelerde, somut bir tehlikenin varlığına işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Söz konusu ihbarların, daha ziyade kamuoyunda korku ve endişe yaratmayı amaçlayan bir stratejinin parçası olduğu değerlendirilmektedir. Konuya ilişkin gerekli tüm incelemeler devam etmektedir."

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Luca Pirondini, bunun ciddi bir alarm olduğunu vurgulayarak, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi parlamentoya bilgi vermeye çağırdı.

Bu arada ülkede, 2 Kasım'da da 280 okul müdürüne tehdit e-postaları gitmiş, bunlar daha sonra asılsız çıkmıştı.

Kuzey İrlanda ve İskoçya'da da okullar tehdit aldı

Kuzey İrlanda ve İskoçya'da da bazı okullar, bugün tehdit içerikli e-postalar aldı.

Kuzey İrlanda'da polis, bölgedeki çeşitli okullara gönderilen endişe verici bir e-postayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

İskoçya Polisi, mesajları asılsız olarak değerlendirdiğini ve okullara e-postaların tek başına tahliye gerektirmediğini bildirdi.