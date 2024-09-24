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Dünya
AA 24.09.2024 06:21

İsviçre'den vatandaşlarına "Lübnan'ı terk edin" çağrısı

İsviçre, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

İsviçre'den vatandaşlarına "Lübnan'ı terk edin" çağrısı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Lübnan'daki durum belirsiz ve tehlikeli. Bu ülkeye seyahat önerilmiyor" ifadeleri kullanıldı.

Bu ülkede bulunan İsviçreli vatandaşlara "mümkünse" ülkeyi terk etmeleri yönünde tavsiyede bulunulurken, Beyrut'taki büyükelçiliğin sınırlı yardımlar için açık kalmaya devam ettiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 492 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35’i çocuk, 58’i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

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