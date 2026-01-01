Çok Bulutlu -3.4ºC Ankara
Dünya
AA 01.01.2026 08:58

İsviçre'de kayak merkezinde patlama: Onlarca ölü, yüzden fazla yaralı var

İsviçre polisinin açıklamasına göre, lüks Alp kayak merkezi kasabası Crans Montana'da bir barda meydana gelen patlamada onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzden fazla yaralı var.

İsviçre'de kayak merkezinde patlama: Onlarca ölü, yüzden fazla yaralı var

İsviçre'deki kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, polis, olayın ülkenin güneyinde yer alan Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir barda yaşandığını açıkladı.

Polis, gece bir veya birkaç patlamanın ardından kayak merkezinde yer alan bir barda yangın çıktığını ve en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

Kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, helikopter ve çok sayıda ambulansın olay yerine ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Uçuş yasağı getirildi

Polis Sözcüsü Gaetan Lathion, basına yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde durumun kontrol altına alındığını ve patlama sırasında olay yerinde 100'den fazla kişinin bulunduğunu söyledi.

Yetkililer, olayın meydana geldiği bölgenin tamamen kapatıldığını ve Crans-Montana üzerinde uçuş yasağı getirildiğini açıkladı.

Bir doktor, İsviçre Devlet Televizyonuna (RTS) "ağır yanık" vakalarıyla mücadele ettiklerini ifade etti.

Ulusal yayın yapan Blick gazetesinin haberine göre, polis, patlamanın 01:30'da yaşandığını aktardı.

Polis, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Radyo kanalı Rhone FM'de yer alan haberde, patlamanın nedeninin havai fişeklerden kaynaklanabileceği belirtilirken, olayda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

İsviçre
