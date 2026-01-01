Kar Yağışlı -4.7ºC Ankara
AA 01.01.2026 08:58

İsviçre'de kayak merkezinde patlama: Ölü ve yaralılar var

İsviçre polisinin açıklamasına göre, lüks Alp kayak merkezi kasabası Crans Montana'da bir barda meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsviçre'de kayak merkezinde patlama: Ölü ve yaralılar var

İsviçre'deki kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, polis, olayın ülkenin güneyinde yer alan Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir barda yaşandığını açıkladı.

Polis, gece bir veya birkaç patlamanın ardından kayak merkezinde yer alan bir barda yangın çıktığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

Kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, helikopter ve çok sayıda ambulansın olay yerine ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsviçre
