Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:19Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İsviçre'de jet düştü, pilot sağ kurtuldu
[Temsili fotoğraf: AP ]
İsviçre Hava Kuvvetleri'ne ait bir Tiger F-5 tipi jetin düştüğü, pilotun kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.
İsviçre Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Tiger F-5 tipi jetin Obwalden bölgesinde, Melchsee-Frutt yakınlarında düştüğü belirtildi.
Pilotun fırlatma koltuğu sayesinde kazayı yara almadan atlattığı aktarıldı.
Olaya ilişkin daha fazla detay verilmedi.
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