İsviçre'de devam eden orman yangını 100 hektardan fazla alanı etkiledi

Valais'te dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle daha fazla alana yayıldı.

Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili operasyondan sorumlu Mario Schaller, çalışmaların sürdüğünü ve rüzgarın artmasıyla alevlerin yeniden yükselebileceğini bildirdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Schaller, durumun henüz kontrol altında olmadığını ve bugün geç saatlere kadar müdahalelerin devam edeceğini aktardı.

100 hektardan fazla alanı etkileyen yangın nedeniyle civardaki köylerden 200'den fazla kişi tahliye edildi.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.