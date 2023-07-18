Açık 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.07.2023 17:13

İsviçre'de devam eden orman yangını 100 hektardan fazla alanı etkiledi

İsviçre'nin Valais kantonunda dün başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangın 100 hektardan fazla alanı etkiledi.

İsviçre'de devam eden orman yangını 100 hektardan fazla alanı etkiledi
[Fotograf: Reuters]

Valais'te dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle daha fazla alana yayıldı.

Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili operasyondan sorumlu Mario Schaller, çalışmaların sürdüğünü ve rüzgarın artmasıyla alevlerin yeniden yükselebileceğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Schaller, durumun henüz kontrol altında olmadığını ve bugün geç saatlere kadar müdahalelerin devam edeceğini aktardı.

100 hektardan fazla alanı etkileyen yangın nedeniyle civardaki köylerden 200'den fazla kişi tahliye edildi.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

ETİKETLER
İsviçre
Sıradaki Haber
İspanya Ulusal Rekabet Kurulu'ndan Apple ve Amazon'a 194 milyon 150 bin euro ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:49
Hatay'da 134 prefabrik iş yeri esnafa teslim edildi
17:46
BM: İngiltere'nin düzensiz göçe ilişkin yasa tasarısı uluslararası mülteci hukukuyla çelişiyor
17:45
Akdeniz Havzası'nda sıcaklık, küresel ortalamadan daha fazla artacak
17:30
Bursa'da tonlarca çöpün bulunduğu evde temizleme çalışması başlatıldı
17:26
Kurşunlu Şelalesi'ni 160 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı
17:29
Kayseri'deki terör saldırısı davasında karar
Muşlu çocuklara Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı'nın önemi anlatıldı
Muşlu çocuklara Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı'nın önemi anlatıldı
FOTO FOKUS
Orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu
Orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ