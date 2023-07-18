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Dünya
AA 18.07.2023 16:49

İspanya Ulusal Rekabet Kurulu'ndan Apple ve Amazon'a 194 milyon 150 bin euro ceza

İspanya Ulusal Rekabet Kurulu (CNMC), çevrim içi pazardaki rekabeti kısıtladıkları gerekçesiyle ABD firmaları Apple ve Amazon'a toplam 194 milyon 150 bin euro para cezası verdi.

İspanya Ulusal Rekabet Kurulu'ndan Apple ve Amazon'a 194 milyon 150 bin euro ceza
[Fotograf: Reuters]

CNMC'den yapılan açıklamaya göre, Amazon ve Apple gruplarına bağlı olan farklı şirketlere "çevrim içi pazarda rekabete ilişkin belirli kısıtlamalar uygulamaları" nedeniyle toplamda 194 milyon 150 bin euro para cezası verildi.

İspanya Rekabet Kurulu'nun Apple'a 143 milyon 640 bin euro, Amazon'a da 50 milyon 510 bin euro ceza kestiği açıklandı.

Apple ve Amazon'un, 31 Ekim 2018'de Amazon'un Apple'ın yetkili satıcısı olma koşullarını belirleyen bir protokole imza attıkları belirtilen açıklamada, bunun İspanya'da elektronik ürünlerin internette (çevrim içi) perakende satışıyla bağlantılı rekabeti kısıtlayan bazı maddeler içerdiği bilgisi verildi.

Apple ile Amazon arasındaki protokolden dolayı Apple ürünlerinin perakende satışı için İspanya'daki Amazon sitesini kullanan satıcıların yüzde 90'ından fazlasının İspanya'daki çevrim içi ana pazarın dışında bırakıldığı aktarılan açıklamaya göre, Amazon'da satma yetkisine sahip olmayan satıcılar önemli bir satış kanalını kaybetti.

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