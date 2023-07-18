İran'da savcılar, zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenleri uyarmakla görevlendirildi

Tesnim Haber Ajansına göre, Stayişi, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bilgi verdi.

Stayişi, "Yargı Erki Başkanı'nın talimatıyla, ülke genelindeki tüm savcılar, başörtüsü kuralını ihlal edenleri uyarmakla görevlendirilmişlerdir." dedi.

Başörtüsü konusunda ülkede kimsenin herhangi bir yasayı çiğnemeye hakkının bulunmadığını dile getiren Stayişi, "Bu yönüyle Yargı Erki, tüm yöneticilerin başörtüsü konusunda vatandaşları uyarmalarını resmi olarak kabul etmektedir." ifadelerini kullandı.

İran'daki gösteriler ve başörtüsü zorunluluğu

İran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler başlamıştı.

Protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.

Yaklaşık 4 ay süren gösteriler sonrasında bazı kentlerde kadınların, zorunlu başörtüsü kurallarına riayet etmedikleriyle ilgili eleştiriler yapılıyor.

Sosyal medyada ülkede bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bu durumdan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.

Tepkiler üzerine polis, zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenlerle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulama başlatıldığını duyurdu.