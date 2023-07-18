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Dünya
AA 18.07.2023 15:40

Güney Kore, Fukuşima’daki radyoaktif atık suya ilişkin radyasyon testlerini artıracak

Güney Kore, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’nin radyoaktif atık sularının tahliye edilmesi planına önlem olarak denizdeki acil radyasyon testi alanlarını 92'den 200'e çıkaracağını açıkladı.

Güney Kore, Fukuşima’daki radyoaktif atık suya ilişkin radyasyon testlerini artıracak
[Fotograf: Reuters]

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakan Yardımcısı Park Sung-hoon acil radyasyon testi kapsamında, Güney Kore’nin Jeju Adası ve uzak bölgeleri de dahil olmak üzere doğu, batı ve güney denizlerinden örnekler toplayacağını belirtti.

Park, 92 acil radyasyon test alanı bulunduğunu belirterek radyasyon seviyelerini gözlemlemek üzere test kapsamına 108 kıyı bölgesi daha eklediklerini duyurdu.

Güney Kore, radyasyon testlerini gerçekleştirmek için normal şartlarda kullandıkları iki ay süren inceleme yöntemleri yerine daha hızlı sonuç alınan "hızlı analiz yöntemini" uygulayacak.

Bu testlerin sonuçlarının 4 günde alınabileceğini aktaran Park, sonuçları günlük olarak açıklayacaklarını kaydetti.

Park, son yapılan radyasyon testinden elde edilen verilere göre, ülkenin en büyük 20 denizinin atık barındırmadığını duyurdu.

Güney Kore, haziran ayında, radyasyon testlerini okyanus sularında 92 noktada uygulamaya başlamıştı.

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