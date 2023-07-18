Nijerya'da ilk şarbon vakası tespit edildi

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk şarbon vakası Niger eyaletinde tespit edildi.

Açıklamada, "Niger eyaletinde sığır ve keçilerin bulunduğu çiftlikteki hayvanlarda şarbon vakasının tespit edilmesinden derin endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Şarbon vakasının görüldüğü çiftliğe veteriner ekipleri gönderildi.

Şarbon salgını daha önce Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso, Togo, Benin ve Gana'da görülmüştü.

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, şarbon salgınının Nijerya'ya sıçrama olasılığıyla ilgili "alarm" vermişti.

Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor.

Şarbon virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temas kurulmasının yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden de bulaşabiliyor.