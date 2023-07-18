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Dünya
AA 18.07.2023 13:33

AB, Yunanistan'a 4 yangın söndürme uçağı gönderecek

Avrupa Birliği'nin (AB), başkent Atina yakınlarındaki Dervenohoria ve Lutraki bölgelerinde orman yangınlarının devam ettiği Yunanistan'a 4 yangın söndürme uçağı gönderme kararı aldığı bildirildi.

AB, Yunanistan'a 4 yangın söndürme uçağı gönderecek

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, AB'nin Yunanistan'a, Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Fransa ve İtalya'dan 4 yangın söndürme uçağı göndereceği ifade edildi.

Uçakların bugün Yunanistan'a ulaşması bekleniyor.

Öte yandan Lutraki çevresinde Agios Haralambos ve Panorama'daki yerleşim birimleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Saronikos bölgesindeki yangında ise 3 gönüllünün hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Yunan Meteoroloji Servisi, yangın çıkma riskinin bugün de yüksek olduğu uyarısında bulundu.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, dün 81 noktada orman yangını çıktığını açıklamıştı.

Kikilyas, yangınlarla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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