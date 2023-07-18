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Dünya
AA 18.07.2023 13:22

ABD, Kuzey Kore ile gerginliği azaltma dahil her konuda diyaloğa hazır

ABD'nin, Kore Yarımadası'ndaki tansiyonu düşürmek için Kuzey Kore ile her konuda ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğu bildirildi.

ABD, Kuzey Kore ile gerginliği azaltma dahil her konuda diyaloğa hazır

Yonhap'a açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, diplomasinin "ileriye dönük tek geçerli yol" olduğunu vurgulayarak "ön koşulsuzluk" ilkesi çerçevesinde kurulacak diyaloğu memnuniyetle karşılayacaklarını kaydetti.

İsmi açıklanmayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, teklif edilen diyaloğun, bölgedeki güvenlik durumunu ele almak için tarafların atabileceği adımları tartışmayı kapsayabileceği anlamına geldiğini ifade etti.

Sullivan: Kuzey Kore ile "ön koşulsuz" görüşmeye hazırız

CBS News televizyondaki "Face the Nation" adlı programa katılan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Kuzey Kore ile nükleer programları hakkında “ön koşulsuz görüşmeye” hazır olduğunu belirtmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong da ABD'nin diyalog teklifini "kandırmaca" ve "ülkesinin gelişmesini engellemeyi amaçlayan girişimi" olarak nitelendirerek bu "ön koşulsuz iletişim çağrısını" geri çevirmişti.

Kim, füze denemesinin ardından toplanan BMGK'yi kınamıştı

Kim, balistik füze denemesinin ardından acil oturum düzenleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) kınamıştı.

Kuzey Kore'nin füze fırlatmasının ardından acil oturum düzenleyen BMGK'den "büyük hoşnutsuzluk" duyduğunu belirten Kim, füze denemesini "meşru müdafaa" olarak nitelemişti.

Kim ayrıca ABD'nin "düşmanca politikasına" yanıt vermenin Kuzey Kore'nin hakkı olduğunu vurgulamıştı.

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