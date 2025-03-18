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Dünya
AA 18.03.2025 16:00

İsviçre, UNRWA'ya fon sağlamaya devam edecek

İsviçre Parlamentosu, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) fon sağlanmasının devamı yönünde karar aldı.

İsviçre, UNRWA'ya fon sağlamaya devam edecek

Parlamentoda bugün yapılan oylamada, UNRWA'ya ayrılan fonların kesilmesini talep eden önerge oy çokluğuyla reddedildi.

Yapılan oylama sonucu İsviçre'nin UNRWA'ya fon desteği sağlamaya devam edeceği belirtildi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsviçre Parlamentosunun kararını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Bu, İsviçre halkının Gazze'deki savaştan etkilenen siviller ve Orta Doğu'daki Filistinli mültecilerle dayanışmasının bir göstergesidir." ifadelerine yer verdi.

Fon sağlanmaya devam edilmesiyle ajansın yardım hizmeti sağlamayı sürdürebileceğini aktaran Lazzarini, İsviçre'ye teşekkür etti.

İsviçre, geçen ay UNRWA'ya mali desteğini durdurma kararını aldığını açıklamıştı.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik yasaklama kararı

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

İsrail'in tanıdığı sürenin dolmasıyla UNRWA'nın BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk ederken yerel çalışanlar da merkeze gelmemişti.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump da 4 Şubat'ta ülkesini UNRWA ile BM İnsan Hakları Konseyi'nden geri çeken başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

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İsviçre Filistin Devleti Birleşmiş Milletler
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