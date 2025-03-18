AB, katil İsrail'in Gazze'ye ateşkesi bozarak başlattığı saldırılardan "üzüntü duyuyor"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılara ilişkin bir soruyu yanıtladı.

AB'nin "Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasından üzüntü duyduğunu" ifade eden El Anouni, "Aldığımız bilgilere göre, İsrail'in hava saldırıları sonucunda çocuklar da dahil siviller hayatını kaybetmiştir." dedi.

"İsrail'den itidal göstermesini ve Gazze'ye yeniden serbest insani erişim sağlamasını talep ediyoruz." diyen El Anouni, müzakerenin tek çözüm yolu olduğuna inandıklarını dile getirdi.

El Anouni, "İsrailliler ve Filistinliler son bir yılda büyük acılar çekti, artık bu şiddet döngüsünü kırmanın zamanı geldi." diye konuştu.

"Derhal ateşkese dönülmesi zorunludur"

AB Komisyonu'nun Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de yeniden tırmanan gerilim yıkıcıdır. Siviller hayal bile edemeyecekleri acılara katlandılar. Buna bir son verilmelidir." ifadesini kullandı.

Uluslararası insancıl hukuka riayet edilmesi çağrısında bulunan Lahbib, Gazze'ye insani yardım akışı sağlanması gerektiğini kaydetti.

Lahbib, "Daha fazla can kaybı ve yıkımın önlenmesi için derhal ateşkese dönülmesi zorunludur." değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Ordunun bu sabah düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.