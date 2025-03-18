Soykırımcı İsrail'de muhalefet, Netanyahu'yu siyasi çıkarları için Gazze saldırılarını başlatmakla suçladı

Ülkedeki muhalif siyasetçiler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde Gazze'ye saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda, halkın, ülkeyi tekrar "savaşa sokan" Netanyahu'ya güven duymadığını vurguladı.

Başbakan Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü Bar'ı görevden alma kararına ilişkin öne sürdüğü "kişisel güvensizlik" gerekçesine işaret eden Lapid, İsrail vatandaşlarının ezici çoğunluğunun da Başbakana karşı benzer şekilde "derin bir güvensizlik hissi" beslediğini ifade etti.

İsrail ordusunun güvenilir, yalnızca ülkenin güvenliğini ve İsrailli esirlerin kaderini düşünen bir başbakana ihtiyaç duyduğunu belirten Lapid, Netanyahu'nun bundan yoksun olduğunun altını çizdi.

Ulusal Birlik Partisi milletvekili ve eski Bilim, Teknoloji ve Uzay Bakanı Orit Farkash-Hacohen ise X'teki paylaşımında, Gazze'ye saldırıların yeniden başlatılmasının ardında siyasi çıkar hesapları yattığını vurguladı.

Hacohen, hükümeti, Başsavcı Gali Baharav-Miara ve Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma çabalarına son vermeye çağırdı.

Demokratlar Partisi milletvekili Naama Lazimi ise "Kaçırılanlar ne olacak?" paylaşımıyla, Gazze'deki İsrailli esirlerin akıbetlerine ilişkin belirsizliğe işaret etti.

"Netanyahu, Ben Gvir'i geri getirmeyi, dolayısıyla daha fazla savaşı ve yıkımı seçti"

İsrail muhalefeti, Gazze'ye saldırıları yeniden başlatan Başbakan Netanyahu'yu, ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girdiği gün istifa eden eski Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'i 2025 bütçesi oylaması öncesi hükümete döndürmeye çalışmakla suçladı.

Gelecek Var Partisi milletvekili Moshe Tor-Paz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Gazze'ye saldırıların yeniden başlaması ile Ben Gvir'in bütçe oylaması öncesinde hükümete geri dönmesi arasında bir bağlantı olduğunu düşünmeyen tek bir sağcı seçmen yoktur." ifadesini kullandı.

İsrail Meclisindeki Filistin asıllı milletvekili Eymen Avde ise yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun "daha fazla savaş ve yıkım" tercih ederek, aşırı sağcı Ben-Gvir'i tekrar hükümete döndürmeye çalıştığını vurguladı.

Avde, "Netanyahu, Ben Gvir'i geri getirmeyi, dolayısıyla daha fazla savaşı ve yıkımı, kaçırılanların kaderine terk edilmesini ve ölümün kutsallaştırılması ile kan kültünün devamını seçti." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmaya başlanmasıyla Yahudi Gücü Partisi'nin kabinede görevli diğer bakanlarıyla istifa etmişti.

Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ne saldırıların tekrar başlatılmasını hükümete dönmek için şart koşuyordu.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.