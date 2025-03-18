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Dünya
AA 18.03.2025 14:10

Hindistan'da Kur'an-ı Kerim yakıldığına dair söylentiler nedeniyle arbede çıktı

Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki bir türbenin yıkılması talebiyle yapılan protestolar sırasında Kur'an-ı Kerim yakıldığı iddiaları nedeniyle göstericilerle Müslümanlar arasında arbede yaşandı.

Hindistan'da Kur'an-ı Kerim yakıldığına dair söylentiler nedeniyle arbede çıktı
[Fotograf: AFP]

The Hindu gazetesinin haberine göre, Maharashtra'nın Nagpur kentindeki göstericiler, Babür İmparatorluğu hükümdarı Evrengzib'e ait türbenin yıkılması istemiyle protesto düzenledi.

Protestolar sırasında Kur'an-ı Kerim yakıldığına ilişkin söylentiler, göstericiler ile Müslümanlar arasında arbede çıkmasına yol açtı.

Gruplar arasında çıkan arbede sırasında, araçlar ateşe verilirken bazı ev ve iş yerleri de tahrip edildi.

Emniyet yetkilileri, 12 polisin yaralandığını, 50'den fazla göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nagpur'da asayişi sağlayabilmek için kentin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan eden emniyet yetkilileri, yasağın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını ifade etti.

Emniyet yetkilileri, durumun kontrol altında olduğuna dair bölge sakinlerine güvence verdi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Maharaştra Eyaleti Azınlık Komisyonu Başkanı Pyare Khan, olayın sorumlularının Nagpur sakinleri olmadığını, aksine "toplumsal uyumu ile bilinen" kentte huzursuzluk çıkarmak amacıyla dışarıdan gelen kişiler olduğunu ileri sürdü.

Maharaştra Başbakanı Eknath Shinde, yaptığı açıklamada, polisin olayın önceden planlanıp planlanmadığını araştırdığını belirtti.

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