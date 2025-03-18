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Dünya
AA 18.03.2025 14:02

Güney Kore'de muhalefet lideri Lee için güvenlik önlemleri artırıldı

Güney Kore'de tehditler sonrası olası bir suikasta karşı ana muhalefetteki Demokrat Parti lideri Lee Jae-myung için sağlanan güvenlik önlemleri artırıldı.

Güney Kore'de muhalefet lideri Lee için güvenlik önlemleri artırıldı

Güney Kore'nin Yonhap ajansının haberine göre, Demokrat Parti milletvekilleri, "endişeye düşüren kısa mesajlar" aldıklarını ve bu mesajlarda Lee'nin Rus yapımı bir tabancayla öldürülmekle tehdit edildiğini belirtti.

Milletvekilleri, tehdit içerikli mesajların ardından parti lideri Lee için güvenlik takviyesi istedi.

Tehditler sonrası olası bir suikasta karşı, milletvekillerinin bu talepleri doğrultusunda, Lee'nin koruma sayısı artırıldı.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada suikast tehditlerine karşı istihbarat faaliyetlerinin hafta başında yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

Sıkıyönetim ilanı ve siyasi yansımaları

Yoon Suk Yeol'un Aralık 2024'te kısa süreli sıkıyönetim ilanı sonrası tutuklanması ve devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılması sonrası ülke içi siyasi krizin yansımaları sürüyor.

Ulusal basında sıkıyönetim ilanı ve sonrasındaki yönetim krizinin, ülke içi siyasi gruplar arasındaki toplumsal uçurumu derinleştirdiği ve çatışma riskini artırdığı kaydedildi.

Yargı süreci devam ederken hem Yoon'un destekçilerinin hem de karşıtlarının ülke içinde büyük mitingler düzenlemeyi planladığı ve olası suikastlara karşı kolluk kuvvetlerinin güvenlik tedbirlerini sıkılaştırdığı aktarıldı.

Ocak 2024'teki saldırı

Parti lideri Lee, Güney Kore'de Busan kentinin Gadeok Adası'nda 2 Ocak 2024'te inşaat alanı ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtladığı esnada saldırıya uğramıştı.

İmza alma bahanesiyle yanına yaklaşan saldırgan, kesici aletle Lee'yi boynundan yaralamıştı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Lee'nin hayati tehlikesinin olmadığı açıklanmış ve 10 Ocak 2024'te taburcu edilmişti.

Olay yerinde yakalanan saldırganın soyadının Kim olduğu ve 1957'de doğduğu bilgisini paylaşan polis, zanlının Lee'yi öldürmeyi planladığını itiraf ettiğini bildirmişti.

Sosyal medyadaki görüntülerden zanlının, Lee'nin bir ay önce Busan kentinde katıldığı etkinlikte de görüldüğü tespit edilmişti.

Busan Bölge Mahkemesi, sanığı "cinayete teşebbüs ve seçim yasasını ihlal" suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

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