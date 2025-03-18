İsrail'in Gazze'ye soykırım saldırılarını yeniden başlatmasına dünyadan tepkiler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in düzenlediği son saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in, İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli sivilin öldürülmesinden dolayı "şoke olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "(Guterres) Ateşkese saygı gösterilmesi, insani yardım akışının engelsiz şekilde yeniden sağlanması ve kalan esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması için güçlü çağrıda bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

BM Komiseri Türk: Saldırılar beni dehşete düşürdü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise "Sağlık Bakanlığına göre, Gazze'de gece gerçekleşen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan İsrail hava saldırıları ve bombardımanı beni dehşete düşürdü. Saldırılar, trajedi üstüne trajedi ekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de son 18 ayda yaşanan saldırıların, bu krizden askeri bir çıkış yolu olmadığını açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Türk, "İlerlemenin tek yolu, uluslararası hukuka uygun bir siyasi çözüme ulaşılmasıdır. İsrail'in daha fazla askeri güce başvurması, halihazırda felaket koşulları yaşayan Filistin halkına daha fazla sefalet yükleyecek." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırdığı Gazze'deki kabusun sona ermesi çağrısında bulunan Türk, esirlerin ve keyfi olarak gözaltında tutulanların derhal serbest bırakılması talebini yineledi.

Türk, "Savaş kalıcı olarak sona ermeli. Etkisi olan tüm taraflara, barışı sağlamak ve sivillerin daha fazla acı çekmesini önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapma çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında AA muhabirinin, İsrail'in ateşkesi bozarak başlattığı, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda sivilin ölümüne sebep olan saldırılara ilişkin soruya yanıt verdi.

Çin'in İsrail ile Filistin arasında durumu yakından izlediğini belirten Sözcü Mao, "Umarız tüm taraflar ateşkes anlaşmasının sürekli ve etkin şekilde uygulanmasını samimi şekilde teşvik eder." dedi.

Mao, gerilimi yükseltecek ve daha büyük bir insani felakete sebep olacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

İrlanda

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris de yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava saldırılarına ilişkin gelen bilgiler ciddi şekilde endişe verici." ifadesini kullandı.

Tüm tarafları ateşkes ve esirlerin salıverilmesi anlaşmasına saygı göstermeye çağıran Harris, "İrlanda tüm saldırıların sona erdirilmesi, kalan esirlerin salıverilmesi ve insani yardımların ulaştırılmasına devam edilmesi çağrısı yapıyor." açıklamasında bulundu.

Harris, kalıcı barışa giden yolda saldırıların da kalıcı olarak sona erdirilmesini görmek istediklerini belirtti.

Avustralya

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlatmasının ardından X hesabından yaptığı açıklamada, sivillerin korunması ve tarafların uluslararası insancıl hukuka uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Wong, "Avustralya, tüm tarafları, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına saygı göstermeye ve anlaşmanın yükümlülüklerini tam olarak uygulamaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Gazze'ye giren son insani yardımların üzerinden neredeyse iki hafta geçtiğini hatırlatan Wong, İsrail'den, Gazze'deki sivillere temel hizmetleri sağlamak ve insani yardıma erişimi kolaylaştırmak gibi yükümlülüklerini uygulamasını istedi.

Wong, ülkesinin, Gazze'deki ateşkesin uzatılmasına ilişkin süregelen çabaları desteklediğini ve bu kapsamda yapılacak müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlemesi gerektiğini aktardı.

CAIR saldırıları şiddetle kınadı

CAIR(Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi)'in internet sitesinde yer alan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes yerine kendi yönetimini korumaya öncelik verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Savaş suçlusu Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetini, Gazze'deki kadın, erkek ve çocuklara yönelik korkunç ve soykırıma varan saldırılarına devam ederek sadece birkaç saat içinde yüzlerce sivili öldürdüğü için şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması çağrısında bulunulan açıklamada, Filistin halkının özgürlüğünü güvence altına alacak gerçek bir barış sürecinin başlaması gerektiği vurgulandı.

Malta

Malta Başbakanı Robert Abela, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarını "barbarca" olarak niteleyerek, şiddetle kınadığını bildirdi.

Başbakan Abela, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece Gazze'ye yönelik yoğun saldırılar sonucunda 300'den fazla çocuk, kadın ve erkek hayatını kaybetti. Malta hükümeti adına bu barbarca saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Abela, Malta'nın Gazze, Ukrayna ve diğer bölgelerde barış için mücadele ettiğini kaydetti.

İspanya

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanyol radyosu Onda Cero'ya verdiği demeçte, İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarla ilgili "Ayrım gözetmeksizin sivil halkı da vuran bu yeni şiddet dalgasından ve bu yeni bombalamalardan üzüntü duymalı ve reddetmeliyiz." açıklamasında bulundu.

"İspanya'nın İsrail'in sadece Gazze'ye yönelik saldırılarını değil, burada yaptığı elektrik kesintilerini ve insani yardımların girişlerini engellenmesini de kınadığını, çünkü bunların uluslararası insani hukuka karşı olduğunu" ifade eden Albares, barışa giden yolun bu olmadığını vurguladı.

İspanyol bakan, "Filistinliler ve İsrailliler için barışın yolu bu değil. Orta Doğu'daki herhangi bir halkın güvenliğini garanti altına almanın ve onlara istikrar sağlamanın yolu da bu değil. İspanya uzun zamandır olduğu gibi şimdi de bu ateşkesin sürdürülmesini, kalıcı hale getirilmesini, kitlesel insani yardım akışına izin verilmesini ve Gazze'nin yeniden inşasını savunuyor." ifadelerini kullandı.

Albares ayrıca "Gazze'yi de kapsayan bir Filistin devletinin olduğu, İsrail devleti ile karşılıklı refahı, güvenliği ve birlikte yaşamı garanti eden iki devletli çözüm için haziran ayında planlanan Birleşmiş Milletler Konferansına doğru ilerlenmesi" çağrısı yaptı.

Saldırılarla ilgili İspanya'da muhalefetteki Podemos partisinin lideri İone Belarra da bir açıklama yaptı.

Belarra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın nasıl bir Gazze istediğini gösteren, yayımladığı video Filistin'de etnik temizlik planı hakkında hiçbir şüphe bırakmıyordu. Soykırım asla bitmedi, İsrail bu gece Gazze'ye en vahşi saldırılarını bir kez daha yaptı. Hemen gerçek silah ambargosu." ifadelerine yer verdi.

Norveç

Norveç'te yayın yapan NRK Televizyonunun haberine göre, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlatmasının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Durumu Gazze halkı için "büyük bir trajedi" olarak tanımlayan Store, bu kişilerin neredeyse korumasız olduğunu ve çoğunun geçici çadırlarda kaldığını belirtti.

Store, uluslararası toplumu, korumasız insanların bulunduğu bölgelerin bombalanmasına son verilmesi adına çağrı yapmaya davet etti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ise olanları bir "kabusa" benzeterek, ateşkesin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Saldırılarda 400'den fazla kişi hayatını kaybetti

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 404 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.