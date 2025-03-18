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Dünya
AA 18.03.2025 13:15

İsrailli esir yakınları, hükümet yetkililerinin kendileriyle görüşmediğini açıkladı

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları, İsrail hükümetinden hiçbir yetkilinin kendileriyle görüşmediğini duyurdu.

İsrailli esir yakınları, hükümet yetkililerinin kendileriyle görüşmediğini açıkladı

Esir yakınları yaptıkları açıklamada, bir süredir İsrailli esirlerin geleceğinin emanet edildiği "seçilmiş yetkililerle" görüşmek için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Çabalarının karşılık bulmadığını kaydeden esir yakınları, hükümet yetkililerini "yakınlarının ölümüne sebep olacak şekilde ateşkesi havaya uçurmayı planladıkları için" kendileriyle görüşmeyi reddetmekle suçladı.

Esir yakınları, Gazze Şeridi'ne saldırıların yeniden başlatılması nedeniyle acil bir şekilde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve ateşkes müzakerelerini yürüten heyetin başkanıyla görüşme talebinde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından dolayı endişelerini dile getiren esir yakınları, Gazze'deki esirlerin İsrail saldırılarından zarar görmeyeceğinin nasıl garanti edileceği ve nasıl geri getirilecekleri konusunda açıklama istedi.

Esir yakınları, bu sabah yaptıkları açıklamada, hükümeti "esirlerden vazgeçmekle" suçlamıştı.

Bakanlara basına konuşmama uyarısı

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözcüsü aracılığıyla kabinede görevli bakanlara Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında konuşmama uyarısında bulunduğunu aktardı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin bilgi verilmemesini ve yorumda bulunulmamasını istedi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 326'ya yükselmişti

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 326'ya yükselmişti.

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