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Dünya
AA 18.03.2025 11:31

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında 326 kişi öldü

İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 326 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında 326 kişi öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlarda hayatını kaybeden 326 kişinin naaşının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Enkaz altında halen çok sayıda kişinin bulunduğu, ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, daha önceki açıklamasında, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 440'tan fazla yaralının hastanelere getirildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye bu sabah 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve enkaz altında kaybolanların sayısının 322'yi aştığı, onlarca kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

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