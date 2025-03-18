Çok Bulutlu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.03.2025 10:54

Soykırım ordusu haritayla Gazze'deki Filistinliler için zorla göç emirleri yayınladı

Katil İsrail ordusu, ateşkesi bitirip saldırılarını yeniden başlatmasıyla birlikte Gazze'de 15 ay devam eden saldırılarında başvurduğu yöntemle Filistinlilerin zorla göç etmesine yönelik emirleri içeren haritayı yeniden yayınladı.

Soykırım ordusu haritayla Gazze'deki Filistinliler için zorla göç emirleri yayınladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Gazze'nin bloklara bölündüğü haritayı paylaştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, güneyindeki Huza ve Han Yunus'taki Absan mahallelerine "şiddetli saldırılar düzenleyeceğini" açıklayan İsrail ordusu, Filistinlilere zorla göç etmeleri talimatını verdi.

Güneydekilere Han Yunus, kuzeydekilere Gazze kentinin batısında "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği alanlara göç etmeleri emrini veren İsrail ordusu, Filistinlilere "bu bölgelerde kalmanın hayatlarını tehlikeye atacağı" tehdidinde bulundu.

Katil İsrail'in katliamında ölenlerin sayısı 322'yi aştı
Katil İsrail'in katliamında ölenlerin sayısı 322'yi aştı

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında Filistinlilere Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı. BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

Kadın, çocuk, yaşlı Filistinlilerin ellerine alabildiği birkaç parça eşyayla 360 kilometrelik kuşatma ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde yürüyerek bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kaldığı manzaralar 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki insan manzaraları olarak tarihe kayıt düşülmüştü. İsrail ordusu, "güvenli bölge" olarak açıkladığı alanlara da saldırılar düzenlemekten çekinmemişti.

İsrail'in 15 ay devam eden saldırıları boyunca, "Gazze'de güvenli yer yok" ifadesi BM yetkilileri tarafından da sıkça dile getirilmişti.

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından bu sabah Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve enkaz altında kaybolanların sayısı 322'yi aştı, onlarca kişi ise yaralandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları hükümeti "esirlerden vazgeçmekle" suçladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:54
1915 Çanakkale Köprüsü yıllık 25,3 milyar lira tasarruf sağlıyor
10:48
MSÜ sonuçları açıklandı
11:00
Fahrettin Altun: Çanakkale ruhu dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük gücüdür
10:34
Trafiğe şubatta 136 bin 810 aracın kaydı yapıldı
10:24
Konut Fiyat Endeksi şubatta arttı
10:26
Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları hükümeti "esirlerden vazgeçmekle" suçladı
Başkentte doğal yaşam
Başkentte doğal yaşam
FOTO FOKUS
Seyit Onbaşı milletin kaderini sırtladı
Seyit Onbaşı milletin kaderini sırtladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ