Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.03.2025 11:28

Çinli BYD, Volkswagen, Ford ve General Motors'un toplam piyasa değerini geçti

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin piyasa değeri 162 milyar dolara yükselerek, Ford, General Motors ve Volkswagen'in toplamını geride bıraktı.

Çinli BYD, Volkswagen, Ford ve General Motors'un toplam piyasa değerini geçti

BYD, elektrikli otomobillerin neredeyse normal bir otomobilin yakıt ikmali için ihtiyaç duyduğu kadar hızla şarj edilmesini sağlayan "Super e-Platfrom" teknolojisini duyurdu.

Yeni Han L modeliyle yapılan testlerde, yeni batarya söz konusu hızlı şarj sistemi ile beş dakikada 470 kilometre menzile kadar şarj oldu. Bu açıklamanın ardından BYD'in hisseleri Hong Kong Borsası'nda yüzde 6 arttı.

Böylece, BYD'nin piyasa değeri 162 milyar dolara yükselerek Ford (39,4 milyar dolar), General Motors (49 milyar dolar) ve Volkswagen'in (66 milyar dolar) toplamından daha fazla bir değere ulaştı.

Tesla ile rekabet eden BYD'nin hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 50 değer kazanması dikkati çekti.

4 bin şarj istasyonları kurmayı da planlıyor

BYD, Çin'de 1,000 kW'a kadar güç desteği sağlayan ultra hızlı elektrikli araç şarj teknolojisine sahip 4 bin şarj istasyonları kurmayı da planlıyor.

Analistler, söz konusu yeni ürünle, BYD'nin elektrikli araçların benimsenmesinin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmaya çalıştığını belirterek, daha yüksek şarj hızı, müşterilere "içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçiş için daha net bir yol" sunduğunu vurguladı.

ETİKETLER
BYD Otomotiv Çin
Sıradaki Haber
Soykırım ordusu haritayla Gazze'deki Filistinliler için zorla göç emirleri yayınladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:38
Güney Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
12:28
Fransa 6 yeni nükleer reaktör inşa edecek
12:24
Dışişleri Bakanlığı: İsrail insanlığa meydan okuyor
12:14
Hollywood, yapay zeka alanındaki yasaların gevşetilmesine karşı çıkıyor
12:17
Bir kadın gazetecinin gözünden "Çanakkale Savaşı"
12:05
Bakan Tunç: Çağrı değerlendirilmezse terörle mücadele devam eder
Çanakkale Zaferi'nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi
Çanakkale Zaferi'nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi
FOTO FOKUS
Seyit Onbaşı milletin kaderini sırtladı
Seyit Onbaşı milletin kaderini sırtladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ