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Dünya
AA 18.03.2025 13:19

Norveç: Gazze'de olanlar Gazze halkı için büyük bir trajedi

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlatmasının ardından durumun Gazze halkı için "büyük bir trajedi" olduğunu söyledi.

Norveç: Gazze'de olanlar Gazze halkı için büyük bir trajedi

Norveç'te yayın yapan NRK Televizyonunun haberine göre, Store, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlatmasının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Durumu Gazze halkı için "büyük bir trajedi" olarak tanımlayan Store, bu kişilerin neredeyse korumasız olduğunu ve çoğunun geçici çadırlarda kaldığını belirtti.

Store, uluslararası toplumu, korumasız insanların bulunduğu bölgelerin bombalanmasına son verilmesi adına çağrı yapmaya davet etti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ise olanları bir "kabusa" benzeterek, ateşkesin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

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