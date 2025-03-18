BM insani yardım kuruluşlarından Gazze'de derhal ateşkese dönülmesi çağrısı

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile UNSCO İnsani Koordinatörü Muhannad Hadi, yaptıkları açıklamalarda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in gece boyunca devam eden ağır bombardımanının ardından aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin öldürüldüğü korkunç sahnelerin yaşandığını kaydeden Lazzarini, "Savaşı yeniden başlatarak 'yeryüzündeki cehennemi' körüklemek sadece daha fazla umutsuzluk ve acı getirecektir." dedi.

Lazzarini, ateşkese geri dönülmesinin bir zorunluluk olduğunu söyledi.

"Bu vicdansızlıktır"

UNSCO İnsani Koordinatörü Muhannad Hadi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ilk doğrulanmış raporlara göre yüzlerce kişinin öldüğünü belirterek, "Bu vicdansızlıktır. Ateşkes derhal yeniden tesis edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insanların hayal bile edilemeyecek acılara katlandığını kaydeden Hadi, saldırıların sona ermesi, insani yardımın sürdürülmesi, esirlerin serbest bırakılması ve temel hizmetlerin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.