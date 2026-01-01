Kar Yağışlı -4.7ºC Ankara
Dünya
AA 01.01.2026 09:21

İsveç'te yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Gazze halkıyla dayanışma için yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisinde bir araya geldi.

İsveç'te yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla soğuk havaya rağmen Segels Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, yılbaşını kutlamak yerine İsrail tarafından öldürülen çocuk ve sivillerin yasını tuttu.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Hemen ateşkese uyulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan topluluk, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini istedi.

Burada grup adına yapılan açıklamada, "Yeni yılda Filistin'deki kitlesel ölümleri, kuşatmaları ve bu olaylara sessiz kalınmasını reddediyoruz. Adaletsizliğe göz yumarak yeni bir yıla başlamayı reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Filistin ile yaptığı barışa uymadığına dikkat çekilirken, "Dünya yeni yıla girerken Filistin'de soykırım devam ediyor. Ateşkese rağmen Filistinliler öldürülüyor, kuşatma devam ediyor ve insanlar çadırlarda barınaksız kalarak donarak ölüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Filistin bayrakları ve meşaleler taşıyan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

