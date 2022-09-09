Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç'te Türk camisine taşlı saldırı
[Fotograf: AA]
İsveç'in Jönköping kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı İsveç Diyanet Vakfına bağlı bir Türk camisine taşlı saldırı yapıldı. Son 3 ay içinde camiye yapılan üçüncü saldırı olduğu belirtildi.
İsveç'te Jönköping Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özer, yaptığı açıklamada, taşlı saldırıyı cuma namazına gidince fark ettiklerini söyledi.
"Son 3 ayda 3'üncü saldırı"
Özer, "Olay, polis ve gerekli yerlere bildirildi. Bu son 3 ay içinde camimize yapılan üçüncü saldırı. Şikayetimizi yapıyoruz ama daha önce yapılan şikayetlerden bir netice alınmadığı gibi bundan da fazla ümitli değiliz." dedi.
[Fotoğraf: AA]
Saldırıda mutfak camının kırıldığına işaret eden Özer, ırkçılardan şüphelendiklerini kaydetti.
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı Irkçılık İsveç
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