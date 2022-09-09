İsveç'te Jönköping Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özer, yaptığı açıklamada, taşlı saldırıyı cuma namazına gidince fark ettiklerini söyledi.

"Son 3 ayda 3'üncü saldırı"

Özer, "Olay, polis ve gerekli yerlere bildirildi. Bu son 3 ay içinde camimize yapılan üçüncü saldırı. Şikayetimizi yapıyoruz ama daha önce yapılan şikayetlerden bir netice alınmadığı gibi bundan da fazla ümitli değiliz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Saldırıda mutfak camının kırıldığına işaret eden Özer, ırkçılardan şüphelendiklerini kaydetti.