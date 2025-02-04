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Dünya
AA 04.02.2025 17:12

İsveç'te silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

İsveç'in Örebro kentinde bir okula yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

İsveç'te silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Örebro Polisi'nin yaptığı açıklamada, Risbergska Lisesi'nin kampüsünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırının yerel saatle 13.30'da gerçekleştiği kaydedilirken, yaralananlara dair detaylar henüz paylaşılmadı.

Öte yandan, bölgedeki insanların evlerinde kalması yönünde çağrı yapıldı.

Örebro Polis Sözcüsü Lars Hedelin ise Olayla ilgili cinayette teşebbüs ve kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatIıldığını duyurdu.

Expressen gazetesinin haberine göre de bir kişinin okul kampüsünü otomatik bir silahla taradığı, vurulanlar arasında olay yerine giden polis memurlarının da bulunduğu belirtildi.

Olaya dair gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyuran İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "Örebro'daki şiddet olaylarına ilişkin bilgiler çok ciddi. Polis olay yerine gitti ve operasyon tüm hızıyla sürüyor." ifadelerini kullandı.

Örebro Sağlık Müdürlüğü, yaralıların yoğun bakıma alındığını duyurdu.

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