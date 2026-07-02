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TRT Haber 02.07.2026 20:34

İletişim Başkanı Duran: Şam'daki hain terör saldırısını lanetliyorum

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen saldırının Suriye'de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığını belirterek saldırıyı lanetledi.

İletişim Başkanı Duran: Şam'daki hain terör saldırısını lanetliyorum

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de bugün meydana gelen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran şu ifadeleri kullandı:

"Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısını en güçlü şekilde lanetliyorum.

Masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; kardeş Suriye halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Terörün, Suriye’de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığı açıktır. Kardeş Suriye halkının birlik ve beraberliği ile bu tür alçak saldırıları boşa çıkaracağına, ülkenin huzur, güvenlik ve kalkınma yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdüreceğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; Suriye’nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine destek olmaya devam edecektir."

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