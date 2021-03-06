Stockholm'ün Medbargareplatsen bölgesinde toplanan yüzlerce kişi sosyal mesafeyi hiçe sayarak, insanların özgürlüklerinin kısıtlandığını öne sürdü.

Aşı karşıtı sloganlar atan eylemciler, hükümetin bilinmeyen aşılarla insanlar üzerinde deney yapılmasına izin verdiğini iddia etti.Polis ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, polise karşı koyan 15 kişi gözaltına alındı.

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, restoranlarda saat 20.00'den sonra içki satışının durdurulmasını ve restoranların 20.30'da mecburi olarak kapatılmasını eleştiren dövizler taşıdı.

10 milyon nüfuslu ülkede COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 3'e çıktı. Vaka sayısı ise 684 bin 961'e yükseldi.