NATO üyeliği için diplomatik her yolu zorlayan İsveç hükümetinin başı, terör uzantıları ile dertte. Ankara'nın ülkedeki PKK/YPG yandaşlarının faaliyetlerine yönelik katı tutumu, İsveç iç siyasetini hareketlendirdi.

Salı günü yapılan güvenoylaması, bir kez daha örgütün İsveç için de ne denli tehlikeli olduğunu ortaya koydu.



Stockholm'de Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG mensuplarıyla işbirliğinin derinleşmesinde kilit rol oynayan bir isim öne çıkıyor. O isim, eski bir terörist ve şu anda İsveç'te bağımsız milletvekili olan Emine Kakabaveh.

İran doğumlu ve Kürt asıllı Kakabaveh, önce İsveç adalet bakanına yönelik güven oylamasında çekimser kaldı, son anda lehte oy kullandı.

Bütçe oylaması yoluyla tehdit etti



Stockholm'un NATO üyeliğine karşı ayak direyen 51 yaşındaki örgüt mensubu vekil bununla da yetinmedi. Yeni talep ve tehditlerini sıraladı. Terör örgütüne daha çok destek verilmesini istedi. Aksi takdirde gelecek hafta yapılacak bütçe oylamasına destek vermeyeceğini söyledi.



İsveç Başbakanı Magdalena Andersson güven oylaması sonrası basına konuştu.

Kakabaveh'e herhangi bir taviz vermediklerini söyledi. "NATO sürecinde tekerin çarkına çubuk sokanların siyasi oyununa İsveç halkının ihtiyacı yoktur" dedi.



349 milletvekilli İsveç meclisinde, hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla başbakan seçilmişti.

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında, terör örgütü PKK/YPG'ye destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.