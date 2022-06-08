Çin'de beş yılda bir düzenlenen ve ülke yönetiminin belirleneceği Komünist Parti kongresi yaklaşırken, alınan güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.



Ülkede mevcut ulusal güvenlik ve casusluk düzenlemelerine yapılan eklemelerle halktan istihbarat açısından daha aktif katılım hedefleniyor.



Devlet Güvenlik Bakanlığı'nca duyurulan yeni düzenlemeye göre, vatandaşlar şüphelendikleri kişi ve eylemleri polise bildirecek.



Sadece yüz yüze değil, telefon ya da postayla yapılan ihbarlar da değerlendirmeye alınacak.



Yürütülen soruşturma sonucuna göre ulusal güvenliğe yönelik bir tehdidin ortaya çıkarılması halinde de ihbar sahibine 15 bin dolara kadar para ödülü verilecek.