İsveç, nesli tükenme tehlikesi altındaki kurtları öldürmeye izin verdi

Avrupa’nın koruma altındaki türlerle ilgili Bern Sözleşmesi, bu türlerin popülasyonlarının sürdürülebilir seviyelerin altına düşmesini yasaklıyor.

İsveç’teki kurt nüfusu 2022-2023 döneminde yüzde 20 oranında azaldı ve şu an 375 kurt kaldığı kaydediliyor.

Bu düşüşte av baskısının artması etkili oldu. İsveç hükümeti, yıl başında yaptığı açıklamada, "uygun koruma durumu" için asgari kurt sayısını 300’den 170’e düşürme kararı aldığını duyurmuştu.

Geçmişten gelen hassas denge

Eleştirmenler, bu kararın İsveç'teki hassas kurt nüfusunu daha da tehlikeye atacağını söylüyor.

İsveç'te kurtlar 1966 ile 1983 yılları arasında hiç üremedi ve türün ülkedeki varlığı, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde hâlâ "tehlike altında" olarak yer alıyor.

AB koruma statüsünü değiştirmeye hazırlanıyor

Kurt avına yönelik bu tür adımlar sadece İsveç’le sınırlı değil. AB, kurtlara yönelik koruma kurallarını gevşetmeye hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu, kurtların artan nüfusu nedeniyle Habitat Direktifi’ni yeniden gözden geçirmeyi değerlendiriyor. Özellikle İsveç ve Orta Avrupa’nın ormanlık ve dağlık bölgelerinde kurt popülasyonunun artışı, çiftçiler tarafından koyun gibi hayvanlar için tehdit olarak görülüyor.

Bern Sözleşmesi kapsamında kurtların koruma statüsü, 7 Mart 2025 itibarıyla “katı koruma”dan “koruma altına” indirilecek. Bu değişiklik, Habitat Direktifi'nde yapılacak düzenlemelerin önünü açabilir.

Çevrecilerden sert eleştiriler

Ancak çevreciler, yasaların gevşetilmesi yerine çiftçilerin elektrikli çit gibi önlemler alması gerektiğini savunuyor. İsveç Yırtıcı Hayvanlar Derneği Başkanı Magnus Orrebrant, “AB’nin kurtların koruma statüsünü düşürme planına çok eleştirel yaklaşıyoruz. Bu, yalnızca kurtlar için değil, tüm Avrupa yaban hayatı için olumsuz sonuçlar doğuracaktır,” dedi.

Orrebrant, İsveç hükümetinin 2010'dan bu yana kurtların özel koruma statüsünü açıkça görmezden geldiğini ve her yıl lisanslı av kotası belirleyerek AB yasalarını ihlal ettiğini belirtti. Bu durum nedeniyle AB Komisyonu’na yapılan şikâyetler sonucunda İsveç hakkında ihlal prosedürü başlatılmış olsa da henüz bir sonuç alınmadı.

Eurogroup for Animals’ın yaban hayatı programı sorumlusu Léa Badoz ise, “Kurtlar, yanlış bilgilendirmelerin kurbanı olan siyasi bir piyon haline geldi. Koruma statüsünün düşürülmesi, çiftçilerin karşılaştığı zorlukları çözmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili İsveç Çevre Koruma Ajansı’ndan henüz bir açıklama yapılmadı.