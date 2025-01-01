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Dünya
AA 01.01.2025 06:20

BM: Filistin topraklarında 2024 en fazla "işgalci" şiddeti ve ölüm yaşanan yıl oldu

Birleşmiş Milletler (BM), 2024 yılının işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin en fazla şiddet eylemi gerçekleştirdiği ve en fazla Filistinlinin öldüğü yıl olduğunu açıkladı.

BM: Filistin topraklarında 2024 en fazla "işgalci" şiddeti ve ölüm yaşanan yıl oldu

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında "işgalcilerin gerçekleştirdiği eylemlerin" yaklaşık 20 yıldır kayıt altına alındığı ifade edildi.

2024 yılının işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin en fazla şiddet eylemi gerçekleştirdiği yıl olduğu bildirilen açıklamada, bu yıl "işgalcilerin" yaklaşık 1400 olaya karıştığı kaydedildi.

Açıklamada, bu olayların arasında fiziksel saldırı, kundaklama, Filistin topluluklarına baskın, meyve ağaçlarına ve mülklere zarar verilmesi ile yok edilmesinin yer aldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 2024'te her gün yaklaşık 4 olaya karıştığı ifade edilen açıklamada, bunun çok sayıda kişinin yerinden edilmesine yol açtığına da dikkati çekildi.

Açıklamada, 2024 yılının işgal altındaki Filistin topraklarında en fazla Filistinli ölümünün gerçekleştiği yıl olduğu da bildirildi.

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