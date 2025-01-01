Açık 1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.01.2025 08:50

Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı 6 aylığına Polonya'ya geçti

Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 6 aylığına Polonya yürütecek.

Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı 6 aylığına Polonya'ya geçti
[Fotograf: Reuters]

Polonya, bugün itibarıyla görevi 1 Temmuz 2024'ten bu yana sürdüren Macaristan'dan devraldı.

AB üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, 1 Temmuz 2025'e kadar Polonya tarafından yürütülecek.

Polonya, dönem başkanlığı sloganını "Güvenlik, Avrupa!" olarak belirledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan en çok etkilenen ve Belarus'a komşu AB ülkesi Polonya, diğer üye ülkeleri savunma harcamalarını artırmaya, Avrupa savunma sanayisini güçlendirmeye teşvik edecek.

Polonya ayrıca AB'nin dış sınırlarındaki göç ve güvenlik zorluklarını kapsamlı bir şekilde ele almak, düzensiz göçü azaltmak ve geri göndermelerle ilgili prosedürleri etkinleştirmek için yeni çözümler üzerine çalışmaya hazırlanıyor.

Belarus'un göçmenleri silah olarak kullandığını ve hibrit bir savaş ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Varşova yönetimi, ayrıca dezenformasyonla mücadele ve enerjide bağımlılığı azaltmaya odaklanacak.

Polonya görevi, 1 Temmuz 2025'te Danimarka'ya devredecek.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Polonya
Sıradaki Haber
BM: Filistin topraklarında 2024 en fazla "işgalci" şiddeti ve ölüm yaşanan yıl oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:14
Yeni yılda ekonomi yönetiminin gündemi yoğun: Finansal istikrar güçlendirilecek
09:56
Elektrik piyasasında hizmet bedelleri güncellendi
09:52
Gümrük müşavirliği işlemlerinde 2025 yılı asgari ücretleri belirlendi
09:48
İsveç, nesli tükenme tehlikesi altındaki kurtları öldürmeye izin verdi
09:48
Bakan Yerlikaya emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının yeni yılını kutladı
09:31
Sanal kumara 'bant daraltma' gündemde
Filistin'e destek için on binlerce kişi Galata Köprüsü'nde
Filistin'e destek için on binlerce kişi Galata Köprüsü'nde
FOTO FOKUS
İnsanlık ittifakı İstanbul'da buluşuyor
İnsanlık ittifakı İstanbul'da buluşuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ